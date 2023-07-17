Galatasaray'da beklenmedik ayrılık kapıda! Tottenham'ın teklifi kabul edildi

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un olası ayrılığı Okan Buruk'un tadını şimdiden kaçırdı. Önümüzdeki sezon daha güçlü bir ekip oluşturup Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi kafasına koyan Okan Buruk'un tüm planları bozuldu.

DAVINSON SANCHEZ + 15 MİLYON EURO

Tottenham'da forma şansı bulmakta zorlanan Davinson Sanhcez'i Galatasaray'a öneren İngiliz devi, bunun yanında sarı-kırmızılılara 15 milyon Euro teklif etti. Victor Nelsson'un takımdan ayrılma isteği Galatasaray'ın elini kolunu bağladı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Galatasaray'ın Tottenham'ın yaptığı bu teklifi mecburen kabul ettiği iddia edilirken, Davinson Sanchez ile anlaşılması durumunda takas+bonservis gerçekleşecek.

