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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık kapıda! Tottenham'ın teklifi kabul edildi

17.07.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları sürerken beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Gösterdiği performansın ardından birçok kulübü peşine takan Victor Nelsson için İngiliz devi Tottenham gemileri yaktı. Galatasaray'dan ayrılarak Tottenham'a gitmek istediğini söyleyen Victor Nelsson sarı-kırmızılıların tüm planlarını bozdu.

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un olası ayrılığı Okan Buruk'un tadını şimdiden kaçırdı. Önümüzdeki sezon daha güçlü bir ekip oluşturup Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi kafasına koyan Okan Buruk'un tüm planları bozuldu.

DAVINSON SANCHEZ + 15 MİLYON EURO

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Tottenham'da forma şansı bulmakta zorlanan Davinson Sanhcez'i Galatasaray'a öneren İngiliz devi, bunun yanında sarı-kırmızılılara 15 milyon Euro teklif etti. Victor Nelsson'un takımdan ayrılma isteği Galatasaray'ın elini kolunu bağladı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

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Galatasaray'ın Tottenham'ın yaptığı bu teklifi mecburen kabul ettiği iddia edilirken, Davinson Sanchez ile anlaşılması durumunda takas+bonservis gerçekleşecek.

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davinson sanchez galatasaray nelsson kadro sezon buruk 15 milyon euro

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