Galatasaray'da Belhanda, Gremio yolunda!

Galatasaray’da yönetim tarafından satış listesine koyulan ve büyük çoğunluğun takımdan ayrılmasını istediği Younes Belhanda için beklenen gelişme yaşandı.
Galatasaray yönetiminin uzun süredir beklediği teklif Brezilya’dan geldi. Belhanda ile Gremio yetkilileri anlaşırsa iş bitecek.
Brezilya’nın Gremio Kulübü, sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı ve 2.5 milyon Euro’luk teklifi sundu. Galatasaray Kulübü bir süre önce 3.5 milyon Euro olarak belirlediği Belhanda’nın bonservisinde indirime giderek bu teklifi kabul etti.
Sambacılar, Belhanda’ya da 2.5 milyon Euro maaş önerdi. Faslı futbolcu, Gremio yetkilileriyle el sıkışırsa, Belhanda’nın satışı gerçekleşecek.
(AJANSSPOR)
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