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Galatasaray'da Belhanda, Gremio yolunda!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Galatasaray yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Younes Belhanda için aradığı transfer teklifini Brezilya'nın Gremio takımından aldı. Cimbom'da 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve garanti 3 milyon 350 bin Euro ücret alan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Belhanda, Gremio yolunda!

Galatasaray’da yönetim tarafından satış listesine koyulan ve büyük çoğunluğun takımdan ayrılmasını istediği Younes Belhanda için beklenen gelişme yaşandı.

TEKLİF BREZİLYA'DAN

Galatasaray yönetiminin uzun süredir beklediği teklif Brezilya’dan geldi. Belhanda ile Gremio yetkilileri anlaşırsa iş bitecek.

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BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Brezilya’nın Gremio Kulübü, sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı ve 2.5 milyon Euro’luk teklifi sundu. Galatasaray Kulübü bir süre önce 3.5 milyon Euro olarak belirlediği Belhanda’nın bonservisinde indirime giderek bu teklifi kabul etti.

Sambacılar, Belhanda’ya da 2.5 milyon Euro maaş önerdi. Faslı futbolcu, Gremio yetkilileriyle el sıkışırsa, Belhanda’nın satışı gerçekleşecek.

(AJANSSPOR)

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