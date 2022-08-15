Galatasaray'da Belotti sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı! Roma transferi yattı...

Transfer çalışmalarında frene basmayan Galatasaray, Andrea Belotti için gaza bastı. Giresunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından golcü transferine yönelen Galatasaray, Belotti'den gelen haberle umutlandı.

ROMA İŞİ OLMADI!

İtalyan basını, Belotti'nin Roma'ya transferinin suya düştüğünü yazdı. Bu sebeple Belotti'nin yeni alternatiflere yöneldiği yazıldı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği İtalyan golcü için sarı-kırmızılı yetkililer girişimlerini hızlandırdı.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Belotti ile ilgilendiklerini fakat yıldız oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söylemişti. Roma ile transferi suya düşmesinin ardından Belotti'nin Galatasaray'a yönelebileceği öğrenildi.



