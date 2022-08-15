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Galatasaray'da Belotti sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı! Roma transferi yattı...

15.08.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer listesinin en başında bulunan Belotti için flaş bir iddia ortaya atıldı. Roma'ya transfer olması beklenen İtalyan golcünün rotasını başka tarafa çevirdiği söylenmesi üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yüzlerce tweet attı.

Galatasaray'da Belotti sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı! Roma transferi yattı...

Transfer çalışmalarında frene basmayan Galatasaray, Andrea Belotti için gaza bastı. Giresunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından golcü transferine yönelen Galatasaray, Belotti'den gelen haberle umutlandı.

ROMA İŞİ OLMADI!

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İtalyan basını, Belotti'nin Roma'ya transferinin suya düştüğünü yazdı. Bu sebeple Belotti'nin yeni alternatiflere yöneldiği yazıldı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği İtalyan golcü için sarı-kırmızılı yetkililer girişimlerini hızlandırdı.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Belotti ile ilgilendiklerini fakat yıldız oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söylemişti. Roma ile transferi suya düşmesinin ardından Belotti'nin Galatasaray'a yönelebileceği öğrenildi.


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belotti galatasaray
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