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Galatasaray'da Berkan Kutlu transferindeki senet krizi ortaya çıktı!

01.08.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılıların bu transferinin gerçekleşmesindeki detay dikkat çekti. Transferin son anında Alanyaspor'un senet ve kefalet istemesi kriz yarattı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu transferindeki senet krizi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu'nun transferinde ilginç detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

SENET KRİZİ

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre Alanyaspor, Berkan Kutlu’nun bonservisi için Galatasaray’dan 2.5 milyon Euro'luk iki senet istedi. Güney ekibi, başkan ile bir yöneticinin kefaleti şartını da koydu. Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yönetici Rezan Epözdemir şahsi kefaletini verdi, transferdeki sıkıntıyı giderdi.

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Her iki isim 2.5 milyon Euro'luk borcun altına imza attıkları ifade edildi.

Galatasaray böylece Berkan transferinde mutlu sona ulaştı. Zor ve çetin geçen görüşmeler sonrası sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in ısrarla istediği 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı.

UEFA LİSTESİNE EKLENDİ

3 yerli oynatma zorunluluğundan dolayı Berkan’ın yeni sezon planlamasında çok önemli bir görevi bulunurken, lisansı çıkarılan Berkan da UEFA’ya bildirilen listeye dahil edildi.


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Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Berkan Kutlu
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