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Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

Galatasaray’da ‘profesyonel kriz' başkan Mustafa Cengiz’in hassasiyeti sayesinde önlendi.

Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi

Nisan ayında G.Saray'da Mağazacılık ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Kerem Ertan geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübe Ertan'ın yerine daha önce Kartal Yuvası Genel Müdürü olan bir profesyonel yönetici önerildi. Ancak camia içinde bu ismin Beşiktaşlı olduğu bilgisi kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Bu konuda hassas olan Başkan Mustafa Cengiz'in "İyice araştırılsın" talimatından sonra üst düzey yöneticinin siyah-beyaz forması ve Kartal pozu ile Vodafone Park'ta çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. Krize neden olabilecek atamadan vazgeçildi. Görevden ayrılan Kerem Ertan'ın yerine ise Galatasaray Lisesi mezunu, bir firmada üst düzey yöneticilik yapan Didem Özgüven, sarıkırmızılı kulübün yeni Mağazacılık ve Pazarlama Direktörü oldu. (SABAH)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray mustafa cengiz Kerem Ertan

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