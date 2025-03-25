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  4. Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Muslera eşyalarını şimdiden ülkesine gönderdi... Ayrılık kesinleşti

Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Muslera eşyalarını şimdiden ülkesine gönderdi... Ayrılık kesinleşti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2025 15:41
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın 14 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Muslera eşyalarını şimdiden ülkesine gönderdi... Ayrılık kesinleşti
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da 2011 yılından beri forma giyen Fernando Muslera, bu sezonki performansıyla zaman zaman eleştirilse de son dönemdeki formuyla takımını ayakta tutan isimlerden biri oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera’nın sarı kırmızılı ekipten ayrılacağı neredeyse kesin gibi görünüyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Uruguaylı kaleci ailesini ülkesine göndermişti.

EŞYALARINI ŞİMDİDEN GÖNDERDİ

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Milli ara sırasında ise Muslera’nın eşyalarının bir kısmını Uruguay’a yolladığı bilgisi alındı.

8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

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38 yaşındaki file bekçisi bu sezon 35 maçta görev aldı ve kalesinde 49 gol gördü. Muslera, 8 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.

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