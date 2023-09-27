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Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar sezon sonunda ayrılıyor

27.09.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Muslera gelişmesi yaşanıyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek tecrübeli file bekçisi ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 37 yaşına gelen Muslera'nın yerine genç bir kaleciyi kaleye geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar kolları sıvadı.

MUSLERA KALMAK İSTİYOR

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Kariyerinin bu döneminde başka bir takıma transfer olmak istemeyen ve futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Muslera'nın sarı-kırmızılı takımda kalmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

ERDEN TİMUR SİNYALİ VERMİŞTİ

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz." ifadelerini kullanarak ayrılık sinyalini vermişti.

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