Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı geçtiğimiz günlerde son 7 yılda menajerlere verilen parayı açıklamıştı. Bu yıllarda toplam olarak 40 milyon euro sadece menajerlere verildiğini açıklayan Burak Elmas'ın bu sözlerinin ardından herkes büyük şok yaşamıştı. Galatasaray taraftarına bir şok daha geldi.

MENAJERLERİNE PARA ÖDENİYOR

Galatasaray'dan geçtiğimiz dönem ayrılan Falcao ve Omar Elabdallaoui'nin menajerlerine, bu oyuncular forma giydikçe ekstra bonuslar verildiği ortaya çıktı. Bu durumun tespit edilmesi sarı-kırmızılı yönetimde şaşkınlık yarattı.

BEDELSİZ OLARAK GELMİŞTİ

30 yaşındaki Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon başında Olympiakos'a veda etmiş ve Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Skeid Oslo altyapısında futbol kariyeri başlayan Omar Elabdellaoui daha önce Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig ve Hull City formaları da giydi.

GÖZÜNDEN YARALANMIŞTI

Omar Elabdellaoui geçtiğimiz yıl yılbaşı akşamında ailesiyle vakit geçirdiği esnada talihsiz bir kazada gözünden yaralanmış ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Norveçli sağ bek Galatasaray formasıyla şu ana kadar toplamda 15 karşılaşmada oynama başarısı gösterdi.

(Milliyet)



