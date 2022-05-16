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Galatasaray'da bu akşam 3 kişi son maçına çıkıyor! Arda Turan'da ise olay farklı...

16.05.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da sözleşmeleri sezon sonunda sona eren 3 futbolcu taraftarları önünde son maçına çıkacak. Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen bu 3 isim sarı-kırmızılı formayla son kez taraftar önüne çıkacak.

Galatasaray'da bu akşam 3 kişi son maçına çıkıyor! Arda Turan'da ise olay farklı...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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NEF Stadı’nda bu sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Galatasaray’da Adana Demirspor karşılaşması bir anlamda taraflara veda olacak.

SON KEZ NEF STADINDALAR

Milliyet'te yer alan habere göre; Cim-Bom’da sezon sonunda sözleşmeleri sona eren tecrübeli isimler kendi taraftarının önüne son kez çıkacak. 3 isim açısından Adana Demirspor karşılaşması bu nedenle özel bir anlam ifade ediyor. Üç futbolcu da Teknik Direktör Domenec Torrent’in şans vermesi durumunda NEF Stadı’nda sarı-kırmızılı formayı belki son kez giyecek.

ARDA TURAN

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Bu isimlerden 35 yaşındaki Arda Turan futbolu bırakıp bırakmama konusunda kararını verdi. Yıldız oyuncu çok büyük ihtimalle futbolu bırakacak.

SOFIANE FEGHOULI

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2017’de Galatasaray’a transfer olan ve iki şampiyonlukta çok büyük payı olan Feghouli ise kesin olarak sarı-kırmızılı takıma veda edecek. 32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, bu sezon sakatlıkları ve formsuzluğu ile iyice gözden düşerken, lig bitiminde sarı-kırmızılılarla yolları ayrılacak.

RYAN BABEL

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Yine 3 sezondur Galatasaray forması giyen ve tartışılan isimlerin başında gelen Ryan Babel de sezon sonunda kontratı biten isimlerden biri... 35 yaşındaki oyuncu ile yeni kontrat yapılmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Ryan Babel
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