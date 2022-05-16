Galatasaray'da bu akşam 3 kişi son maçına çıkıyor! Arda Turan'da ise olay farklı...

NEF Stadı’nda bu sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Galatasaray’da Adana Demirspor karşılaşması bir anlamda taraflara veda olacak.

SON KEZ NEF STADINDALAR

Milliyet'te yer alan habere göre; Cim-Bom’da sezon sonunda sözleşmeleri sona eren tecrübeli isimler kendi taraftarının önüne son kez çıkacak. 3 isim açısından Adana Demirspor karşılaşması bu nedenle özel bir anlam ifade ediyor. Üç futbolcu da Teknik Direktör Domenec Torrent’in şans vermesi durumunda NEF Stadı’nda sarı-kırmızılı formayı belki son kez giyecek.

Bu isimlerden 35 yaşındaki Arda Turan futbolu bırakıp bırakmama konusunda kararını verdi. Yıldız oyuncu çok büyük ihtimalle futbolu bırakacak.

SOFIANE FEGHOULI

2017’de Galatasaray’a transfer olan ve iki şampiyonlukta çok büyük payı olan Feghouli ise kesin olarak sarı-kırmızılı takıma veda edecek. 32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, bu sezon sakatlıkları ve formsuzluğu ile iyice gözden düşerken, lig bitiminde sarı-kırmızılılarla yolları ayrılacak.

Yine 3 sezondur Galatasaray forması giyen ve tartışılan isimlerin başında gelen Ryan Babel de sezon sonunda kontratı biten isimlerden biri... 35 yaşındaki oyuncu ile yeni kontrat yapılmayacak.

