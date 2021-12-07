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Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

07.12.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay'la berabere kalan Galatasaray'da tansiyon yükseldi. Ortaya koyulan futboldan sonra gönderme yapan Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında Lazio maçı öncesi gerilim yaşandığı iddia edildi.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

Lider Trabzonspor ile puan farkı ise 16 olan Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerilim oluştuğu iddia edildi. Oynanan futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan Burak Elmas ise Fatih Terim arasında gerilimin an meselesi olduğu öğrenildi.

KULAĞINA GİTTİ

Elmas'ın yakın çevresine takımın aldığı sonuçlarla ilgili eleştirilerde bulunduğu ve eleştirilerin Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kulağına gittiği belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da sonuçların kötü gitmeye devam etmesi durumunda yönetim ile sert tartışmalar yaşanabilir. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önceki sezonlarda başkanlarla tartışmalar yaşamışı.

"BİZ NE OYNADIK?"

Geçtiğimiz hafta gazetecilerle bir araya gelen Burak Elmas'a 'Yeni Malatya maçındaki penaltı pozisyonuna neden itiraz etmediniz?' sorusu soruldu. Başkan ise, "Biz ne oynadık ki itiraz edelim!' yanıtını vermişti. Bu cevap, Terim'e mesaj olarak yorumlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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