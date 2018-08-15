SPOR

Galatasaray'da büyük kriz! Gomis ile Feghouli...

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

Ligin ilk haftasında formsuz yıldızlarını oynatmayarak, toparlanmaları mesajını veren G.Saray Teknik Direktörü Terim, pazar günkü Göztepe maçında da Gomis ile Feghouli’yi düşünmüyor. Belhanda kararı ise hafta sonu kesinleşecek.

Galatasaray'da büyük kriz! Gomis ile Feghouli...

Galatasaray'ın pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada formsuz iki yıldız yine kulübede olacak. Ankaragücü maçında önemli bir kararla performanslarını beğenmediği yıldızlarını net bir mesajla yedek bırakan Terim’in bu hafta da hem Gomis, hem de Feghouli’ye ilk 11’de şans vermeyi düşünmediği belirtildi.

Hem hazırlık kampında hem de Süper Kupa karşılaşmasında takım arkadaşlarının bir hayli gerisinde olan ve performans olarak kötü bir dönem geçiren ikiliyi, tecrübeli teknik adamın yine kulübeye çekmeyi planladığı öğrenildi.

EREN VE ONYEKURU SAHADA

Türk Telekom Stadyumu’nda bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan Galatasaray’da, Ankaragücü maçında olduğu gibi Eren Derdiyok ve Onyekuru ikilisi sahada olacak. Başkent deplasmanında eksikleri olsa da Eren Derdiyok ile Onyekuru istekli, mücadeleci oyunları ile göze girmeyi başardı. Bu nedenle Gomis ile Feghouli, Göztepe karşısında da sonradan sahaya dahil olmak için bekleyecek.

FORMA İSME DEĞİL, PERFORMANSA...

Bu arada tecrübeli teknik adamın düşük bir ihtimal olsa da Belhanda’ya bu kez 11’de görev vermeyi düşündüğü ve hafta içindeki taktik antrenmanlarda son kararını netleştireceği belirtildi. Terim’in Belhanda’ya görev vermesi hâlinde Sinan Gümüş’ü kesmesi bekleniyor.

Formayı oyuncu isimlerine göre değil, performansları göre dağıttığının iyice anlaşılmasını isteyen Terim, özellikle yıldız oyuncularına mücadele güçlerini artırmaları mesajını veriyor.

(HÜRRİYET)

PARTNERSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksinizSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksiniz
Galatasaray'da Gomis'in yerine Okaka geliyorGalatasaray'da Gomis'in yerine Okaka geliyor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacakGalatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray gomis Feghouli

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano'ya ıslıklarla tepki gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano'ya ıslıklarla tepki gösterdi

Beşiktaş'a Filistinli genç: Bader Abduramadan!

Beşiktaş'a Filistinli genç: Bader Abduramadan!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'a Janssen önerisi

Galatasaray'a Janssen önerisi

Galatasaray'da büyük kriz! Gomis ile Feghouli...

Galatasaray'da büyük kriz! Gomis ile Feghouli...

Galatasaray'da Gomis'in yerine Okaka geliyor

Galatasaray'da Gomis'in yerine Okaka geliyor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek!

Fernando: Benfica'nın Fenerbahçe karşısında tur şansı yüksek

Fernando: Benfica'nın Fenerbahçe karşısında tur şansı yüksek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.