Galatasaray'da büyük kriz! Gomis ile Feghouli...

Galatasaray'ın pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada formsuz iki yıldız yine kulübede olacak. Ankaragücü maçında önemli bir kararla performanslarını beğenmediği yıldızlarını net bir mesajla yedek bırakan Terim’in bu hafta da hem Gomis, hem de Feghouli’ye ilk 11’de şans vermeyi düşünmediği belirtildi.
Hem hazırlık kampında hem de Süper Kupa karşılaşmasında takım arkadaşlarının bir hayli gerisinde olan ve performans olarak kötü bir dönem geçiren ikiliyi, tecrübeli teknik adamın yine kulübeye çekmeyi planladığı öğrenildi.
EREN VE ONYEKURU SAHADA
Türk Telekom Stadyumu’nda bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan Galatasaray’da, Ankaragücü maçında olduğu gibi Eren Derdiyok ve Onyekuru ikilisi sahada olacak. Başkent deplasmanında eksikleri olsa da Eren Derdiyok ile Onyekuru istekli, mücadeleci oyunları ile göze girmeyi başardı. Bu nedenle Gomis ile Feghouli, Göztepe karşısında da sonradan sahaya dahil olmak için bekleyecek.
FORMA İSME DEĞİL, PERFORMANSA...
Bu arada tecrübeli teknik adamın düşük bir ihtimal olsa da Belhanda’ya bu kez 11’de görev vermeyi düşündüğü ve hafta içindeki taktik antrenmanlarda son kararını netleştireceği belirtildi. Terim’in Belhanda’ya görev vermesi hâlinde Sinan Gümüş’ü kesmesi bekleniyor.
Formayı oyuncu isimlerine göre değil, performansları göre dağıttığının iyice anlaşılmasını isteyen Terim, özellikle yıldız oyuncularına mücadele güçlerini artırmaları mesajını veriyor.
(HÜRRİYET)
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