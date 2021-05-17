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Galatasaray'da büyük kriz var

17.05.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılılar'da Süper Lig'in bitmesiyle birlikte tüm problemler ortaya çıktı. Seçim iptal edildi. En erken 19-26 Haziran'da yapılacak. Fatih Terim'in sözleşmesi bitti. Ayrılan ve mukavelesi sona eren birçok oyuncu var.

Galatasaray'da büyük kriz var

Galatasaray'da yönetim, 29 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli olağan genel kurulu iptal etti. İçişleri Bakanlığı da sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarını 1 Haziran'a kadar ertelediğini açıkladı. Yasaklar kalkmadan Sarı-Kırmızılılar'ın kongre yapma şansı kalmadı. Galatasaray'da seçimin 19-26 Haziran'da yapılması bekleniyor. Temmuzda yeni sezonun startını verecek olan Cim Bom'da sıkıntı üzerine sıkıntı yaşanıyor.

TERİM'İN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Keza Fatih Terim'in sözleşmesi ay sonunda bitiyor. Mukavelesi sona eren oyuncular da oldukça fazla. Seçim olmadan bu sorunların da çözülmesi mümkün değil. Yeni sezon öncesi büyük bir bilinmezin içine düşen Galatasaray'da taraftarlar ve camia da bu durumdan oldukça endişe duyuyor. Krizin büyük olduğu Sarı-Kırmızılılar'da sorunun çözümü için ise gözler G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminde. Kongre gününün açıklanmadığı her an Galatasaray'ın aleyhine işliyor

YÖNETİME ÇAĞRI YAPILDI

Seçim bir an önce yapılmaz, teknik direktör ve transfer sonunu çözülemezse Galatasaray'da gelecek sezon da büyük problemler baş gösterebilir. Yeni sezonun öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk de sosyal medya hesabından, "Genel kurullar 01 Haziran sonrasına ertelendi. Tüzüğün 33. Maddesi uyarınca seçimli olağan genel kurulu en yakın tarih olan 05 Haziran Cumartesi gününe erteleyin. Kamu 'İptal yok, erteleme var' diyor. Galatasaray'ımızın ayarlarıyla artık daha fazla oynamayın İPTALİ İPTAL EDİN" açıklamasıyla Başkan Mustafa Cengiz'e kararından geri dönmesini önerdi.

12 İSMİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Galatasaray'da Linnes, E.Akbaba, Ö.Bayram, Donk, Arda, E.Taşdemir ve Şener'in sözleşmeleri sona erdi. Ayrıca kiralık olan Gedson, Saracchi, Etebo ve Halil de kendi takımlarına döndü. Onyekuru'nun 11 Haziran'a kadar opsiyonu kullanılmazsa o da elden kaçacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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