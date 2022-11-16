Galatasaray'da Cengiz Ünder harekatı! Devre arasında milli yıldızla birlikte bir de golcü geliyor...

Galatasaray'da Cengiz Ünder girişimi devam ediyor. Bir süredir milli oyuncunun peşinde olan sarı-kırmızılı yetkililer Marsilya ile temas halinde... Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da Cengiz'in yanında bir de forvet transfer edilecek.

CENGİZ KİRALIK + BİR TÜRK GOLCÜ

Cengiz'i kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da Okan Buruk'un özel isteğiyle Icardi'nin yanına Türk bir golcü alınacak. Dünya Kupası sonrası bu iki hamleyi gerçekleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle Cengiz transferiyle şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. (Hürriyet)

