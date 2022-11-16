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Galatasaray'da Cengiz Ünder harekatı! Devre arasında milli yıldızla birlikte bir de golcü geliyor...

16.11.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder, Igor Tudor'un bir türlü gözüne giremedi. Devre arasında takımdan ayrılarak ilk 11'de oynayabileceği bir takımda mücadele etmek isteyen Cengiz için Galatasaray düğmeye bastı.

Galatasaray'da Cengiz Ünder harekatı! Devre arasında milli yıldızla birlikte bir de golcü geliyor...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray'da Cengiz Ünder girişimi devam ediyor. Bir süredir milli oyuncunun peşinde olan sarı-kırmızılı yetkililer Marsilya ile temas halinde... Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da Cengiz'in yanında bir de forvet transfer edilecek.

CENGİZ KİRALIK + BİR TÜRK GOLCÜ

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Cengiz'i kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da Okan Buruk'un özel isteğiyle Icardi'nin yanına Türk bir golcü alınacak. Dünya Kupası sonrası bu iki hamleyi gerçekleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle Cengiz transferiyle şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. (Hürriyet)

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Cengiz Ünder galatasaray

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