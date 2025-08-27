SPOR

Galatasaray'da Cuesta dönemi sona eriyor! Spartak Moskova'ya transferi son anda iptal olan Kolombiyalı oyuncu Brezilya'ya gidiyor...

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, gönderilecek oyuncular için de hamlelerini yapıyor. Rusya’yatransferi son anda iptal olan Carlos Cuesta için Brezilya’dan güzel haber geldi.

Burak Kavuncu
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda hareketlilik devam ediyor. Sarı kırmızılılar Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Rus ekibi Spartak Moskova’ya transferi son gün iptal olan oyuncunun Brezilya’ya gideceği öğrenildi.

ALMAN BASINI AÇIKLADI!

Galatasaray da Cuesta dönemi sona eriyor! Spartak Moskova ya transferi son anda iptal olan Kolombiyalı oyuncu Brezilya ya gidiyor... 1

Alman basınından Footboom'da yer alan habere göre Kolombiyalı savunmacı, Vasco da Gama’nın en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Brezilya ekibinin stoper oyuncusu için 6-7 milyon civarında bonservis teklif ettiği iddia edildi.

transfer Spartak Moscow galatasaray Carlos Cuesta Vasco da Gama
