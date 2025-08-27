Galatasaray'da Cuesta dönemi sona eriyor! Spartak Moskova'ya transferi son anda iptal olan Kolombiyalı oyuncu Brezilya'ya gidiyor...

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda hareketlilik devam ediyor. Sarı kırmızılılar Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Rus ekibi Spartak Moskova’ya transferi son gün iptal olan oyuncunun Brezilya’ya gideceği öğrenildi.

ALMAN BASINI AÇIKLADI!

Alman basınından Footboom'da yer alan habere göre Kolombiyalı savunmacı, Vasco da Gama’nın en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Brezilya ekibinin stoper oyuncusu için 6-7 milyon civarında bonservis teklif ettiği iddia edildi.