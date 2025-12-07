Göksenin Köksal'dan Galatasaray'a küfür! Gerginlik salon dışına sıçradı, takım otobüsü taşlandı

6 Aralık’ta oynanan Bursaspor – Galatasaray basketbol karşılaşması saha içi tartışmaların ötesine geçen olaylara sahne oldu. Mücadele sırasında, Galatasaray’ın eski kaptanı ve şu anda Bursaspor forması giyen Göksenin Köksal’ın sarı-kırmızılı kulübe yönelik ağır küfürler ettiği görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

GÖKSENİN'DEN GALATASARAY'A KÜFÜRLER

Göksenin’in küfürleri yalnızca Galatasaray camiasına değil, Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerine de sert ve ağır ifadelerle yöneldi. Bu davranış, bir dönem “Galatasaray’ın evladı” olarak anılan oyuncuya yönelik tepkiyi daha da artırdı.

MAÇ SONRASI GERGİNLİK: GALATASARAY OTOBÜSÜ TAŞLANDI

Mücadeledeki olayların ardından gerginlik salon dışına taşındı. Galatasaray takım otobüsünün taşlanması, sporcuların can güvenliğini tehlikeye atan bir tablo ortaya çıkardı. Yaşananlar, hem spor kamuoyunda hem de Galatasaray cephesinde güvenlik önlemleriyle ilgili ciddi endişelere yol açtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve iddialar, sportmenlik ve saygı sınırlarının aşıldığı yönünde geniş bir tartışma başlattı. Göksenin Köksal’ın sözleri ve maç sonrası yaşanan saldırı, basketbol camiasında gündemin ilk sırasına yerleşti.

TBF’NİN ATACAĞI ADIM MERAK KONUSU

Olayların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu’nun hem saha içindeki söylemler hem de dışarıdaki saldırılarla ilgili nasıl bir karar alacağı yakından takip ediliyor. Galatasaray cephesi ve spor kamuoyu, sürecin hızlı ve şeffaf şekilde ilerlemesini bekliyor.