SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Göksenin Köksal'dan Galatasaray'a küfür! Gerginlik salon dışına sıçradı, takım otobüsü taşlandı

Bursaspor – Galatasaray basketbol maçında tansiyon yükseldi. Eski Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal’ın sarı-kırmızılılara ve yöneticilere küfür etmesi büyük tepki çekerken, karşılaşma sonrası Galatasaray takım otobüsünün taşlanması olayları daha da büyüttü.

Göksenin Köksal'dan Galatasaray'a küfür! Gerginlik salon dışına sıçradı, takım otobüsü taşlandı
Emre Şen

6 Aralık’ta oynanan Bursaspor – Galatasaray basketbol karşılaşması saha içi tartışmaların ötesine geçen olaylara sahne oldu. Mücadele sırasında, Galatasaray’ın eski kaptanı ve şu anda Bursaspor forması giyen Göksenin Köksal’ın sarı-kırmızılı kulübe yönelik ağır küfürler ettiği görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

GÖKSENİN'DEN GALATASARAY'A KÜFÜRLER

Göksenin Köksal dan Galatasaray a küfür! Gerginlik salon dışına sıçradı, takım otobüsü taşlandı 1

Göksenin’in küfürleri yalnızca Galatasaray camiasına değil, Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerine de sert ve ağır ifadelerle yöneldi. Bu davranış, bir dönem “Galatasaray’ın evladı” olarak anılan oyuncuya yönelik tepkiyi daha da artırdı.

MAÇ SONRASI GERGİNLİK: GALATASARAY OTOBÜSÜ TAŞLANDI

Göksenin Köksal dan Galatasaray a küfür! Gerginlik salon dışına sıçradı, takım otobüsü taşlandı 2

Mücadeledeki olayların ardından gerginlik salon dışına taşındı. Galatasaray takım otobüsünün taşlanması, sporcuların can güvenliğini tehlikeye atan bir tablo ortaya çıkardı. Yaşananlar, hem spor kamuoyunda hem de Galatasaray cephesinde güvenlik önlemleriyle ilgili ciddi endişelere yol açtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve iddialar, sportmenlik ve saygı sınırlarının aşıldığı yönünde geniş bir tartışma başlattı. Göksenin Köksal’ın sözleri ve maç sonrası yaşanan saldırı, basketbol camiasında gündemin ilk sırasına yerleşti.

TBF’NİN ATACAĞI ADIM MERAK KONUSU

Olayların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu’nun hem saha içindeki söylemler hem de dışarıdaki saldırılarla ilgili nasıl bir karar alacağı yakından takip ediliyor. Galatasaray cephesi ve spor kamuoyu, sürecin hızlı ve şeffaf şekilde ilerlemesini bekliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya bu takası konuşuyor! Guardiola Arda Güler için "En İyisini" feda etti: Real Madrid'den jet yanıtDünya bu takası konuşuyor! Guardiola Arda Güler için "En İyisini" feda etti: Real Madrid'den jet yanıt
James Harden NBA tarihine geçtiJames Harden NBA tarihine geçti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.