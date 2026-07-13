Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Como devrede

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlamasını teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda sürdüren Galatasaray, transfer döneminde hiç beklemediği bir şokla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı takımın savunma hattındaki en güvendiği isimlerin başında gelen ve ilk 11'in vazgeçilmezi olan başarılı stoper, takımdan ayrılma kararı aldı. Deneyimli futbolcunun bu ani talebi sarı-kırmızılı yönetim kanadında adeta soğuk duş etkisi yarattı.

DAVINSON SANCHEZ İTALYA EKİBİ COMO'YA TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak isteyen o isim Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez. Uzun süredir oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir takip yürüten İtalya Serie A ekibi Como, nihayet yıldız savunmacıyı ikna etmeyi başardı. Yeni sezonda İtalyan kulübünün formasını giymeye sıcak bakan tecrübeli stoper, kendisine sunulan cazip teklifi değerlendirmek amacıyla Galatasaray yönetiminden transfer kolaylığı talep etti. Ancak teknik heyet ve yönetimin, savunmanın sigortası konumundaki Sanchez'i kolay kolay elden çıkarmaya niyeti bulunmuyor.

İKİ KULÜP ARASINDA 10 MİLYON EURO'LUK UÇURUM VAR

Kolombiyalı futbolcunun İtalya'ya gitme arzusunun netleşmesinin ardından Como kulübü, Galatasaray'ın kapısını daha güçlü bir teklifle çaldı. İlk olarak 20 milyon Euro'luk bir öneri sunan Çizme temsilcisi, bu rakamı revize ederek 25 milyon Euro artı bonuslar şeklinde güncelledi. Ancak kadro istikrarını bozmak istemeyen ve oyuncunun yerini doldurmanın maliyetli olacağını bilen Galatasaray yönetimi, pazarlık masasında geri adım atmadı. Sarı-kırmızılı kurmayların kapıyı doğrudan 35 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Kulüpler arasındaki bu bonservis pazarlıklarının nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, sarı-kırmızılı yetkililer olası bir ayrılık senaryosuna karşı alternatif stoper arayışlarına da şimdiden başladı.