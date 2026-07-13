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Vlahovic transferinde keyifleri kaçıran gelişme!

Beşiktaş, golcü Dusan Vlahovic'e yıllık 8 milyon Euro önerdi. Juventus ve Atletico Madrid ekseninde gelişen transferde Sırp yıldızın kararı bekleniyor.

Vlahovic transferinde keyifleri kaçıran gelişme!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, dünya futbolunu sarsacak dev bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'da geleceği büyük bir bilmeceye dönüşen Juventus'un Sırp santrforu Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için tarihi bir teklif sundu. Dünyaca ünlü 26 yaşındaki golcü oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş kurmayları, oyuncu cephesinden gelecek yanıtı beklemeye koyulurken, transfer sürecinin önünde zorlu engeller bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN SERVET DEĞERİNDEKİ TEKLİFİ MASADA

Forvet hattına dünya çapında bir süperstar kazandırmak isteyen Beşiktaş, Sırp yıldızın önüne reddedilmesi güç bir kontrat koydu. Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic'e yıllık 8 milyon Euro garanti ücret içeren 3 senelik bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Maddi açıdan oldukça tatminkar olan bu öneriye rağmen yetenekli futbolcu henüz net bir yanıt vermedi. Kariyerine Avrupa'nın en elit ve rekabet düzeyi en yüksek liglerinde devam etmek isteyen Vlahovic, bu nedenle Beşiktaş'ın masadaki dev teklifini şimdilik bekletme kararı aldı.

ATLETİCO MADRİD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un paylaştığı bilgilere göre, golcü oyuncunun tek alternatifi Türkiye değil. Dusan Vlahovic'in, İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid ile de dirsek teması halinde olduğu belirtildi. Ancak İspanyol devinin, Sırp futbolcunun talep ettiği yüksek yıllık ücret ve menajerlik şirketinin istediği komisyon bedellerini çok fazla bulduğu, bu nedenle transferde şu an için geri adım attığı öne sürüldü.

JUVENTUS'UN TRANSFER HAMLELERİNİ TAKİP EDİYOR

Geleceğiyle ilgili nihai kararını vermek için acele etmeyen 26 yaşındaki futbolcu, mevcut kulübü Juventus'un transfer piyasasındaki adımlarını da yakından gözlemliyor. İtalyan ekibinin hücum hattını takviye etmek adına yürüttüğü diğer santrfor görüşmelerini takip eden Vlahovic, siyah-beyazlı kulübün belirlediği öncelikli hedeflerde başarısız olması durumunda Torino ekibiyle yeniden masaya oturmayı planlıyor. Tüm bu karmaşık süreçte Beşiktaş yönetiminin, yıldız oyuncuyu ikna etmek adına temaslarını koparmayacağı ifade ediliyor.

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