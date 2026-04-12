Galatasaray'da deprem etkisi Okan Buruk iddiası: Kenara çekil

Galatasaray'da puan kayıplarının yankıları sürerken usta yorumcudan Okan Buruk için istifa çağrısı geldi. Yönetime verilen o şok tavsiye gündemi sarsacak!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik haftalarına girilirken, Galatasaray cephesinde yaşanan sürpriz puan kayıpları bardağı taşırma noktasına getirdi. Sarı-kırmızılı takımın sahadaki ruhsuz görüntüsü ve teknik heyetin formsuzluğu, spor medyasının usta kalemlerini de isyan ettirdi.

"BU RUH HALİYLE ŞAMPİYON OLAMAZ!"

Galatasaray'ı yakından takip eden usta yorumcu Levent Tüzemen, Okan Buruk'un takımdaki geleceğiyle ilgili yenilir yutulur cinsten olmayan, çok sert açıklamalara imza attı. Takımın saha içindeki enerjisini kıyasıya eleştiren Tüzemen, mevcut mentaliteyle ipi göğüslemenin imkansız olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray, kalan haftalarda Okan Buruk ile şampiyon olamaz. Bu ruh haliyle olamaz, net söylüyorum!" diyerek tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

DURSUN ÖZBEK'E TARİHİ TAVSİYE: "BAŞKA BİR HOCAYLA..."

Eleştiri oklarını Okan Buruk'un motivasyon kaybına yönelten deneyimli yorumcu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de olay yaratacak bir tavsiyede bulundu. Yönetimin artık radikal bir karar alması gerektiğini savunan Tüzemen, şu çarpıcı sözlerle Buruk'a adeta istifa çağrısı yaptı:

"Dursun Özbek'in yerinde olsam, Okan Buruk'u çağırır 'Ruh halin kötüyse kenara çekil, biz başka bir hocayla devam edelim!' derim!"

Usta ismin bu sert çıkışı, şampiyonluk ateşinin yandığı şu günlerde sarı-kırmızılı camiada yeni bir "teknik direktör değişikliği" tartışmasının da fitilini ateşlemiş oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
1 - 1
Kocaelispor Kocaelispor

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

