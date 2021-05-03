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Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

03.05.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirilirken idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 18:00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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