Galatasaray'da dev telefon trafiği! Muslera ve Mertens devrede

Galatasaray'ın eski tecrübeli liderleri Fernando Muslera ve Dries Mertens, şampiyonluk yolundaki kritik Gençlerbirliği maçı öncesi camiayı kenetlemek için harekete geçti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; iki yıldız isim, sarı-kırmızılı formayı daha önce terletmiş eski takım arkadaşlarını arayarak hem vefa örneği sergiledi hem de şampiyonluk motivasyonunu tazeledi.

FLORYA’DA "ŞAMPİYONLUK" TELEFON TRAFİĞİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı açmak isteyen Galatasaray’da, eski kaptan Muslera ve eski saha içi lider Mertens kolları sıvadı. İkilinin, şu an farklı kulüplerde forma giyen ancak Galatasaray aidiyeti yüksek olan eski dostlarıyla görüşerek kulüpteki atmosferi ve şampiyonluğa olan inançlarını paylaştıkları öğrenildi.

MORAL DEPOLADILAR

Yapılan bu görüşmelerin sadece birer sıradan görüşme değil, aynı zamanda zorlu fikstür öncesi moral depolama amacı taşıdığı belirtiliyor. Muslera ve Mertens'in tüm takıma başarı dileklerini ilettikleri ve "Kalbimiz sizinle" mesajı gönderdikleri ifade edildi.

"VEFA" VE "İNANÇ" BİR ARADA

Galatasaray teknik heyetinin de takdirle karşıladığı bu hamle, Florya’daki aile ortamının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Muslera ve Mertens’in bu liderlik adımı, genç oyuncular üzerinde de büyük bir motivasyon kaynağı oluştururken; taraftarlar sosyal medyada bu birlikteliği "Gerçek Galatasaray ruhu" olarak nitelendirdi.