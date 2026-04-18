SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da dev telefon trafiği! Muslera ve Mertens devrede

Galatasaray'da şampiyonluk operasyonu! Muslera ve Mertens, eski takım arkadaşlarını arayarak moral depoladı ve camiayı kenetledi.

Galatasaray'da dev telefon trafiği! Muslera ve Mertens devrede
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın eski tecrübeli liderleri Fernando Muslera ve Dries Mertens, şampiyonluk yolundaki kritik Gençlerbirliği maçı öncesi camiayı kenetlemek için harekete geçti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; iki yıldız isim, sarı-kırmızılı formayı daha önce terletmiş eski takım arkadaşlarını arayarak hem vefa örneği sergiledi hem de şampiyonluk motivasyonunu tazeledi.

FLORYA’DA "ŞAMPİYONLUK" TELEFON TRAFİĞİ

Galatasaray da dev telefon trafiği! Muslera ve Mertens devrede 1

Sabah gazetesinin haberine göre; Liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı açmak isteyen Galatasaray’da, eski kaptan Muslera ve eski saha içi lider Mertens kolları sıvadı. İkilinin, şu an farklı kulüplerde forma giyen ancak Galatasaray aidiyeti yüksek olan eski dostlarıyla görüşerek kulüpteki atmosferi ve şampiyonluğa olan inançlarını paylaştıkları öğrenildi.

MORAL DEPOLADILAR

Galatasaray da dev telefon trafiği! Muslera ve Mertens devrede 2

Yapılan bu görüşmelerin sadece birer sıradan görüşme değil, aynı zamanda zorlu fikstür öncesi moral depolama amacı taşıdığı belirtiliyor. Muslera ve Mertens'in tüm takıma başarı dileklerini ilettikleri ve "Kalbimiz sizinle" mesajı gönderdikleri ifade edildi.

"VEFA" VE "İNANÇ" BİR ARADA

Galatasaray da dev telefon trafiği! Muslera ve Mertens devrede 3

Galatasaray teknik heyetinin de takdirle karşıladığı bu hamle, Florya’daki aile ortamının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Muslera ve Mertens’in bu liderlik adımı, genç oyuncular üzerinde de büyük bir motivasyon kaynağı oluştururken; taraftarlar sosyal medyada bu birlikteliği "Gerçek Galatasaray ruhu" olarak nitelendirdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Natura Dünyası Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’de tribünler sustu, çocuklar için yas tutulduKocaeli’de tribünler sustu, çocuklar için yas tutuldu
Sadettin Saran'dan Ederson çıkışı! Kulis bilgisini paylaştıSadettin Saran'dan Ederson çıkışı! Kulis bilgisini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera Şampiyonluk dries mertens galatasaray mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101'in sahibi Carrefoursa'yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.