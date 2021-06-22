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Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleşti!

22.06.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. Başkanı seçilen Burak Elmas ve Yönetim Kurulunun görevi devralma töreni, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti.

Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleşti!

19 Haziran 2021 tarihinde yapılan "Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı" neticesinde Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. Başkanı seçilen Burak Elmas ve Yönetim Kurulunun görevi devralma töreni, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti.

Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz ise yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Candan başarılar diliyorum. Hakikaten yapılacak çok iş var. Biz size her noktada yardımcı oluruz. Tek hayalimiz güzel neticeler almak." ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni, Başkan Burak Elmas ve Mustafa Cengiz'in hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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