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Galatasaray'da devre arası operasyonu! İki yıldız ayrılıyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken iki deneyimli oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ile Kaan Ayhan'ın devre arasında takımdan ayrılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Galatasaray'da devre arası operasyonu! İki yıldız ayrılıyor
Burak Kavuncu
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanan iki futbolcunun aldığı süreler de dikkat çekti. İlkay Gündoğan yalnızca 11 dakika sahada kalırken, Kaan Ayhan'ın toplam süresi ise 1 dakikada kaldı.

İLKAY GÜNDOĞAN 11 DAKİKADA KALDI

Galatasaray da devre arası operasyonu! İki yıldız ayrılıyor 1

Galatasaray'a büyük beklentilerle katılan İlkay Gündoğan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca iki resmi maçta görev yaptı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Çorum FK karşılaşmasının 84. dakikasında oyuna dahil olurken 6 dakika sahada kaldı. İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynanan mücadelede ise 85. dakikada oyuna girerek 5 dakika süre aldı.

Böylece 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı toplam süre 11 dakika olarak kayıtlara geçti.

KAAN AYHAN SADECE 1 DAKİKA OYNADI

Galatasaray da devre arası operasyonu! İki yıldız ayrılıyor 2

Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulmakta zorlanan bir diğer deneyimli isim ise Kaan Ayhan oldu.

Milli futbolcu, sezon içerisinde yalnızca Çorum FK karşılaşmasında görev aldı. Mücadelenin 89. dakikasında oyuna giren Kaan Ayhan, karşılaşmanın kalan bölümünde sadece 1 dakika sahada kalabildi.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray da devre arası operasyonu! İki yıldız ayrılıyor 3

Galatasaray'da iki oyuncunun da sezonun ilk bölümünde yeterli süre alamaması dikkat çekerken, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, devre arasında kadroda yapılacak düzenlemeler kapsamında iki deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

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Okan Buruk İlkay Gündoğan Kaan Ayhan galatasaray
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