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Galatasaray'da Diagne gidiyor, Jörgensen yolda

28.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Diagne gidiyor, Jörgensen yolda

G.Saray, Diagne'nin kiralanması konusunda West Brom ile anlaşmaya vardı. Senegalli'nin yerine ise Nicolai Jörgensen geliyor. Feyenoord'la görüşmelerde sona gelindi.

Galatasaray transferin kapanmasına sayılı günler kala gaza bastı... Yönetim, sezonun ilk yarısında 9 kez ağları havalandıran Mbaye Diagne için İngiliz ekibi West Bromwich ile anlaşmaya vardı.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Senegalli oyuncu, sezon sonuna kadar Premier Lig temsilcisine satın alma opsiyonuyla gidecek. G.Saray, Diagne’nin yerine ise Feyenoord’un 30 yaşındaki forveti Nicolai Jörgensen’i getiriyor. Hollanda ekibi Feyenoord’la görüşmelerde sona gelindi. 30 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Aslan, sezon sonunda da uygun bir bedelle oyuncuyu satın almak için Hollanda kulübüne teklif verdi.

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GALATASARAY'LA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Jörgensen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "G.Saray söylentileri için bir şey diyemem. Kulüp menfaatlerine de uyacaksa ayrılık bir seçenek olabilir" demişti.

(AKŞAM)


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