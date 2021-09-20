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Galatasaray'da Diagne krizi tırmanıyor

20.09.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mbaye Diagne paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Alanyaspor maçı öncesinde Fatih Terim'e atıfta bulunarak paylaşımda bulunan ve Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayan Diagne dün karşılaşmanın ardından büyük tepki çeken bir paylaşımda daha bulundu ve ardından sosyal medya hesabını kapattı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Diagne krizi tırmanıyor

Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi yaşanıyor. Senegalli golcü Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı paylaşım sebebiyle maç kadrosuna alınmamıştı. Senegalli forvet Alanyaspor maçı sonrası bir paylaşım daha yaptı ve ardından Instagram adresini kapattı. İşte detaylar...

SEZONA İYİ GİRİŞ YAPTI

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve 2 kez kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, bu sezona fırtına gibi başlamıştı. PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında takımının tek golünü atan Diagne, St. Johnstone ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da fileleri havalandırmıştı.

HALİL DERVİŞOĞLU SONRASI YEDEĞE ÇEKİLDİ

Avrupa'dan sonra Süper Lig'in ilk maçı olan Giresunspor karşısında da golle buluşan Diagne, Halil Dervişoğlu'nun transfer edilmesinin ardından Fatih Terim tarafından yedek kulübesine çekildi.

MAÇ ÖNCESİ OLAY PAYLAŞIM

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Mbaye Diagne, Fatih Terim'in bu kararına sosyal medya hesabından isim vermeden tepki gösterdi. Diagne paylaşımında "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." ifadelerini kullandı.

ALANYA YENİLGİSİNİN ARDINDAN TEPKİ ÇEKEN BİR PAYLAŞIM DAHA!

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Diagne bu paylaşımının ardından Fatih Terim tarafından Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Maç kadrosuna alınmayan Diagne, Alanyaspor'un galip gelmesinin ardından tepki çeken bir paylaşımda daha bulundu ve ardından Instagram adresini kapattı.

TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR

Taraftarların tepki gösterdiği Mbaye Diagne, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yapmış olduğu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Terim'in Diagne ile ilgili kadro dışı kararı verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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