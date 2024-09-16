Galatasaray'da dikkat çeken Mauro Icardi gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın son iki sezona damgasını vuran ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi, deplasmanda oynanan ve 5-1 sona eren Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

TEDAVİSİNE ÜLKESİNDE DEVAM EDİYORDU

Mücadelenin ilk yarısında bacağını tutarak kendini yere bırakan Mauro Icardi, sahada yapılan tedavinin ardından oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcu, özel izin alarak tedavisine bir süredir Ülkesi Arjantin'de devam ediyordu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ertesi günü Arjantinli yıldızın MR'ı çekilmişti. Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamalarda ise Mauro Icardi'nin ağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.

ICARDI NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Arjantin'e tedavi için giden deneyimli golcünün izni sona erdi. Sports Digitale'in haberine göre, Icardi çarşamba günü saat 22.45'te İstanbul'da olacak.