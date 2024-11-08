Galatasaray'da doktor Yener İnce, Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama: ''Çok ağrısı var...''

Galatasaray'da doktor Yener İnce, Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

DOKTOR YENER İNCE: ''AĞRISI ÇOK''

Tottenham müsabakasının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener İnce, "Çok yüksek tempoda maç oynuyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçta sakatlanan Mauro Icardi, RAMS Park'tan sekerek ayrıldı.