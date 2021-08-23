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Galatasaray'da Draxler transferi başlamadan bitti

23.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Julian Draxler transferinde nabız yoklarken beklemediği bir yanıt aldı.

Galatasaray'da Draxler transferi başlamadan bitti

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray, 1 Eylül sonrasındaki fırsat transferlerini kollamaya başladı ve bu fırsat transferlerden öne çıkan Julian Draxler ismi sarı-kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırdı.

Ancak bu heyecan pek de uzun sürmedi.

Lionel Messi transferinin ardından kadrosunu daraltmaya başlayan Paris Saint Germain, Draxler'i de gözden çıkarttı ve Alman futbolcuyu satış listesine koydu.

Draxler'in transferi için nabız yoklayan Galatasaray, 6 milyon euro'luk oyuncu maaşı ve 20 milyon euro'luk taban bonservis bedeli ile karşılaştı.

Lazio, West Ham ve Leverkusen'in transfer görüşmelerinde bulunduğu Draxler'in transfer defterini daha açmadan kapatan Galatasaray Yönetimi, sarı-kırmızılı kulübün transfer stratejisine uyabilecek transferler üzerine yoğunlaştı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Kulübümüzün imkanları doğrultusunda transfer hamlelerimizi yapacağız. Genç, potansiyelli ve uzun vadede Galatasaray'a faydalı olabilecek fırsat transferleri üzerine yoğunlaştık. 7 Eylül'e kadar da birçok fırsatın önümüze çıkacağını düşünüyorum.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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