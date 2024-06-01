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Galatasaray’da Dries Mertens gelişmesi! Kararını verdi; Gelecek sezon...

01.06.2024 13:34
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Galatasaray’da çok önemli bir gelişme daha yaşandı. İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Dries Mertens’in 1 yıl daha Galatasaray'da olacağı öğrenildi. Belçikalı futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalanacak.

Galatasaray’da Dries Mertens gelişmesi! Kararını verdi; Gelecek sezon...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda performansıyla büyük etki gösteren Dries Mertens açıklamalarda bulundu. Taraftarların bir sezon daha takımda ısrarla görmek istediği Mertens ülkesinin basınından La Derniere Heure'ye geleceğine dair konuştu.

"GALATASARAY'DA BİR SEZON DAHA..."

Bir sezon daha sarı kırmızılılarda oynayacağını belirten Mertens, "Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp daha sonra futbolu bırakacağım." dedi.

Bu sezon 51 maça çıkıp 12 gol atıp 19 asist yapan Mertens iki sezon şampiyonluk sevinci yaşadığı Galatasaray ile toplamda 84 maça çıktı 19 gol atıp 23 asist yaptı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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