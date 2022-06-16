Galatasaray'da Dursun Özbek başkan oldu, Haluk Levent'in o tweet'i gündeme oturdu!

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesi sonrasında sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylıklarını açıklamıştı.

Galatasaray'da 11 Haziran'da seçimli genel kurul düzenlendi ve rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geriden gelerek mağlup eden Dursun Özbek, sarı - kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

"SEVGİ İKLİMİNİ GETİRECEĞİZ"

İkinci kez Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlığına seçilen Özbek, seçim sonrasında gözyaşlarına hakim olamamış ve "Galatasaray'a sevgi iklimini getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından ise ünlü sanatçı Haluk Levent'in 2017 yılında attığı tweet yeniden gündeme geldi.

"DURSUN ÖZBEK İSTİFA"

Levent'in 14 Temmuz 2017 yılında yaptığı paylaşımda yer alan kelimelerin ikinci harflerinin birleştirilmesi sonrasında ortaya "Dursun Özbek istifa" cümlesi çıkıyordu. O dönemde de Galatasaray'ın başkanı olan Özbek'in yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından futbolseverler, Haluk Levent'in tweet'ini yeniden gündeme getirdi.

İŞTE HALUK LEVENT'İN O TWEET'İ

Haluk Levent, o dönemde de ortaya çıkan bu olay sonrasında şu tweet'leri atmıştı;



