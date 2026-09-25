Galatasaray'da Dursun Özbek noktayı koydu! Okan Buruk için tarihi karar

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kulisleri hareketlendiren teknik direktör Okan Buruk'un geleceği nihayet resmiyet kazandı! Sarı-kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, camiayı ve taraftarları rahatlatan tarihi açıklamayı yaptı. Kadın voleybol takımının sponsorluk imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, başarılı hoca ile yola devam edeceklerini resmen ilan etti.

"OKAN HOCAYLA ELBETTE GÖRÜŞECEĞİZ, İSTİKRAR BİZİM İŞİMİZ!"

Son dönemde ortaya atılan iddiaları ve dedikoduları tek kalemde silip atan Dursun Özbek, Okan Buruk ile sözleşme yenileme masasına oturacaklarını belirterek şu net ifadeleri kullandı: "Okan hocayla elbette önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan birisi de hem camia olarak hem sportif olarak istikrarı yakalamış durumdayız."

CİMBOM'DA ALTIN ÇAĞ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK!

Bu flaş açıklamanın ardından Galatasaray yönetiminin Okan Buruk ile yola kesintisiz devam etme kararlılığı tescillendi. Sarı-kırmızılı devde kırılan rekorlarda ve kazanılan kupalarda aslan payına sahip olan tecrübeli çalıştırıcının, önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeye resmi imzayı atarak Florya'daki krallığını sürdürmesi bekleniyor.