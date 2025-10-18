Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi!

Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arası dönem faaliyetleri için oy çokluğuyla ibra edildi.

''BUGÜN BU KÜRSÜDE HİSSETTİĞİM ŞEY...''

İbra sonrası konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde güzel bi genel kurul gerçekleştirdik. Verdiğiniz destek, camiamızın birbirine olan inancının en güçlü göstergesidir. Bugün bu kürsüde hissettiğim şey sadece gurur değil, aynı zamanda derin bir minettarlık. Bugün bir kez daha gördük ki Galatasaray'ın en büyük gücü camiasıdır. Görev sürecimiz boyunca yanınmızda olan yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hedefimiz Galatasaray'ı daima layık olduğu zirvede tutmaktır." dedi.

