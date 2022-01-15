SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da eksiklerden yeni takım kurulur! Hatayspor maçında yıldız futbolcular kadroda yok

Galatasaray'da eksiklerden yeni takım kurulur! Hatayspor maçında yıldız futbolcular kadroda yok

15.01.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılıların zorlu maç öncesi kamp kadrosu açıklanırken yıldız futbolcuların eksikliği dikkat çekti. Galatasaray'da Nelsson, Diagne ve Luyindama gibi isimler kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da eksiklerden yeni takım kurulur! Hatayspor maçında yıldız futbolcular kadroda yok
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent'le ilk sınavını Hatayspor karşısında verecek. Yarın saat 19.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Sarı-kırmızılıların zorlu maçta kamp kadrosu belli olurken eksik futbolcular dikkat çekti.

YILDIZ FUTBOLCULAR HATAY'A KARŞI YOK

Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosunda Arda Turan, Mbaye Diagne, Luyindama, Muslera ve Ryan Babel yer almadı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed de Afrika Kupası'nda olduğu için mücadelede forma giyemeyecek.

234234

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Domenec Torrent'in biletini kestiği ilk futbolcu belli oldu! "Galatasaray seviyesinde değil..."Domenec Torrent'in biletini kestiği ilk futbolcu belli oldu! "Galatasaray seviyesinde değil..."
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Fernando Muslera Christian Luyindama Ryan Babel Mbaye Diagne Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Süper Lig devi aradığı golcüyü sonunda buldu! Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig devi aradığı golcüyü sonunda buldu! Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönüyor

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.