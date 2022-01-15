Galatasaray'da eksiklerden yeni takım kurulur! Hatayspor maçında yıldız futbolcular kadroda yok

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent'le ilk sınavını Hatayspor karşısında verecek. Yarın saat 19.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Sarı-kırmızılıların zorlu maçta kamp kadrosu belli olurken eksik futbolcular dikkat çekti.
Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosunda Arda Turan, Mbaye Diagne, Luyindama, Muslera ve Ryan Babel yer almadı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed de Afrika Kupası'nda olduğu için mücadelede forma giyemeyecek.
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