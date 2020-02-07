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Galatasaray'da Emre Akbaba PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'da Emre Akbaba PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Futbolcu EMRE AKBABA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-b ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

GALATASARAY DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

PFDK, Galatasaray'ı Alanyaspor kupa maçında "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline sevketti.

İşte yapılan açıklama;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Üçkağıtçı! Lisansını komple iptal edin!
Engelleyen bakalım daha ne kadar engelliyceksiniz.
gs zaten usulsuz wmre ne yapsa yerıdır
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