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Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı! Maçın başında...

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2020 21:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'un konuğu olan Galatasaray'da Emre Akbaba oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı! Maçın başında...

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 3. dakikada arka adalesinden sakatlık yaşadı. Kenar yönetimine değişiklik işareti yapan oyuncu maça devam edemedi.

Emre Akbaba oyundan çıkarken 5. dakikada Ömer Bayram karşılaşmaya dahil oldu.

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