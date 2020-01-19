Galatasaray'da Emre Akbaba, Seri ve Sarachi'nin açıklamaları

Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Emre Akbaba, Seri ve yeni transfer Saracchi önemli açıklamalar yaptı.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar;

EMRE AKBABA'DAN FALCAO SÖZLERİ

Galatasaray'ın Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyete bir golle katkı sağlayan Emre Akbaba, oynadıkça daha iyi hale geleceğini ifade etti.

Falcao ile beraber oynamasının kendisi için de iyi olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun" şeklinde konuştu.

SARACCHİ: KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM

Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Denizlispor karşısında iyi bir performans sergilediğini dile getiren Saracchi, "Forma şansı bulduğum için çok mutluyum, hocama teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, iyi bir performans yaptığımı düşünüyorum ancak önemli olan bugün burada Galatasaray'ın kazanmasıydı, bunu başarabildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu