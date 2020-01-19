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  4. Galatasaray'da Emre Akbaba, Seri ve Sarachi'nin açıklamaları

Galatasaray'da Emre Akbaba, Seri ve Sarachi'nin açıklamaları

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor'u konuk etti. Galatasaraylı yıldızları Emre Akbaba, Seri ve Saracchi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Emre Akbaba, Seri ve Sarachi'nin açıklamaları

Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Emre Akbaba, Seri ve yeni transfer Saracchi önemli açıklamalar yaptı.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar;

EMRE AKBABA'DAN FALCAO SÖZLERİ

Galatasaray'ın Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyete bir golle katkı sağlayan Emre Akbaba, oynadıkça daha iyi hale geleceğini ifade etti.

Falcao ile beraber oynamasının kendisi için de iyi olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun" şeklinde konuştu.

SARACCHİ: KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM

Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Denizlispor karşısında iyi bir performans sergilediğini dile getiren Saracchi, "Forma şansı bulduğum için çok mutluyum, hocama teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, iyi bir performans yaptığımı düşünüyorum ancak önemli olan bugün burada Galatasaray'ın kazanmasıydı, bunu başarabildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu

Forma şansı buldukça daha da iyi olacağının altını çizen Saracchi, "Belirli bir sürede oynamıyorum ve kolay olmadı. Forma şansı buldukça daha da iyi olacağımı düşünüyorum, kendimi burada çok hissediyorum ve takıma faydalı olmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

SERİ: HENÜZ %100 DEĞİLİZ

Galatasaraylı futbolcu Seri, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Denizlispor karşısında bir asist yapan Seri, "Denizlispor karşısında iyi bir performans ortaya koyduk, maçı istediğimizi gösterdik. Güzel bir galibiyet oldu ve hocamız da maçtan önce bize kazanmamız gerektiğini anlattı. %100 değildik ancak %100 olacağız ve çok daha iyi bir duruma geleceğiz" dedi.

Kendi performansı hakkında konuşmayan Seri, "Ben kendi performansımı değerlendiremem, benim hedefim elimden gelenin en iyisini yaparak takıma fayda sağlamak. Maksimum performansı göstermek istiyorum, haftanın her günü çalışıp maç günü de elimden geleni vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

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