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Galatasaray'da Emre Akbaba şoku

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku... Galatasaray'ın Erzurumspor'la oynadığı maçta sakatlanan Emre Akbaba oyuna devam edemedi. Emre Akbaba'nın yerine Fernando oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku... Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynadığı Erzurumspor maçında oynadığı yıldız oyuncu Emre Akbaba sakatlandı.

Emre Akbaba

Mücadelenin 33. dakikasında sakatlık yaşayan Emre Akbaba önce oyuna devam etmek istedi. Ancak ağrıları azalmayan milli futbolcu 38. dakikada yerini Fernando'ya bıraktı.

Emre Akbaba'nın son durumu çekilecek yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

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Emre Akbaba Galatasaray fernando

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