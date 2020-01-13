Galatasaray'da Emre Taşdemir için ayrılık kararı çıktı

Yabancı kontenjanı gibi yerli oyuncu kadrosu da dolu olan Galatasaray'da Emre Taşdemir için ayrılık kararı alındı. Sezon başında sol bek pozisyonu için bedelsiz olarak kadroya katılan Emre Taşdemir veda etmeye hazırlanıyor. Kayserispor, Emre Taşdemir'i kadrosunda görmek istiyor.
Saracchi'nin transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir'in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.
Emre'nin de düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve oyuncunun kısa süre içerisinde Galatasaray takımına veda ederek ayrılacağı belirtildi. Kayserispor ısrarla Emre Taşdemir'i isterken sarı kırmızılı oyuncunun kısa süre içerisinde 6 aylık yani sezon sonuna kadar bir başka takıma kiralanacağı kesinleşti.
Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.
(FUTBOL ARENA)
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