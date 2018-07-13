Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, takımda çok fazla süre almayan genç futbolcu Endoğan Adili ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesindeki alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir."

2014-2015 sezonunda İsviçre'nin Basel ekibinden transfer edilen Endoğan Adili Galatasaray'ın U21 Takımı'nda forma giyerken, A Takım'da ise hiçbir resmi mücadelede yer almadı.

