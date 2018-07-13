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Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Endoğan Adili'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, takımda çok fazla süre almayan genç futbolcu Endoğan Adili ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesindeki alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir."

endoğan adili

2014-2015 sezonunda İsviçre'nin Basel ekibinden transfer edilen Endoğan Adili Galatasaray'ın U21 Takımı'nda forma giyerken, A Takım'da ise hiçbir resmi mücadelede yer almadı.

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Endoğan Adili Galatasaray

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