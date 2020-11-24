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Galatasaray'da Falcao antrenmana yine katılmadı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Dayanıklılık çalışmaları yapılan idmana, tedavisine devam edilen Radamel Falcao katılmadı.

Galatasaray'da Falcao antrenmana yine katılmadı!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.Hes Kablo Kayserispor müsabakasında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.Galatasaray, 25 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boş adam
BUNDAN BÖYLE ŞALIŞMAYACAĞIM İSTİFA EDİYORUM KENAL SUNALIN SÖLERİ ALLAH RAHET EYLESİN. DEMEKKİ RAMADEL FALKAO. ONU ÖRNEK ALIYOR
ARTIK NE OLACAKSA OLSUN BİZE BİR GOLCÜ,BİR.BAŞKAN,BİRDE ANTRÖNÖR LAZIM HEMDE HEMEN LAZIM YETER ARTIK GİDİN YA.
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