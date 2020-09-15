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Galatasaray'da Falcao'dan müthiş geri dönüş

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.

Galatasaray'da Falcao'dan müthiş geri dönüş

Gaziantep FK maçında 2 gol, 1 asiste imza atarak, Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Radamel Falcao'nun performansındaki büyük değişimin nedeni belli oldu.

Galatasaray'a geçen sezon Monaco'dan transfer olan ancak yaşanan karmaşa nedeniyle iyi bir hazırlık dönemi geçiremeyen Kolombiyalı forvet sezon içindeki sakatlıklar ile bunun sancılarını fazlasıyla hissetmişti.

Tecrübeli golcü bu sezon ise Florya'daki hazırlıklarda tek bir antrenman bile kaçırmadı.

Zaman zaman özel antrenmanlar yapan Falcao'nun, Diagne ile beraber yükünün de hafifleyeceği belirtiliyor.

Geçen sezona göre fiziksel olarak iyi durumda görünen Kolombiyalı golcüyü ekonomik kullanarak daha verimli hale getirmeyi planlayan Teknik Direktör Fatih Terim bu nedenle Diagne'yi de zaman zaman kullanacak.

PAS KRİZİ DE BİTTİ

İşin fiziksel kısmı kadar psikolojik tarafında da Falcao için her şey yolunda gitti. Arjantinli eşi Loralei Taron ile 4. çocuklarını bekleyen yıldız futbolcu tatilini de Bodrum'da geçirmişti.

Atletico Madrid'ten eski takım arkadaşı olan Arda Turan'ın takıma katılması da ünlü golcüyü olumlu etkiledi.

Geçen sezon yeterince pas alamadığı belirtilen Falcao'ya ligin ilk haftasında çok sayıda pozisyon hazırlanması da yine dikkatlerden kaçmadı.

Falcao ilk hafta biri penaltıdan iki gol atarken, Emre Kılınç'ın golünde de asisti yapan isim olmuştu. (AKŞAM)

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