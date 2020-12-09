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Galatasaray'da Falcao gidiyor, Hulk geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.12.2020 18:24 | Son Güncelleme

Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması nedeniyle devre arasında ayrılık seçeneğini masaya koyan Galatasaray, bombayı patlatacak. Shanghai SIPG'den ayrılan Hulk'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun yerini eski takım arkadaşıyla dolduracak.

Galatasaray'da Falcao gidiyor, Hulk geliyor!

Galatasaray'da Hulk sürpizi… Çin ekibi Shanghai SIPG'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hulk için menajeri, "Rusya ve Türkiye'den birer kulüple görüştük" dedi.

Menajerinin Hulk'u önerdiği Türk kulübünün Galatasaray olduğu öğrenildi. Cimbom ise bu transfer için Falcao'yu işaret etti.Aslan'ın Hulk'un transferi için Radamel Falcao'nun durumunu beklediği öğrenildi.Kolombiyalı golcünün ayrılık kararı alması durumunda Hulk'la temaslara hız verileceği kaydedildi.Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun ocak ayında takımdan ayrılacağı iddiaları güçlenmeye başladı.

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ASLAN'IN ÖNCELİĞİ MALİYET

Menajeri tarafından önerilen Hulk için kapıları kapatmayan Aslan, oyuncuya astronomik bir ücret önermeyi düşünmüyor.Falcao'da yapılan hataya yönetim bir kez daha düşmek istemiyor.Güçlü fiziği ile rakip savunmacılar için marke edilmesi zor bir hücum oyuncusu olan Hulk, skorer kimliği ile de ön plana çıkıyor.


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