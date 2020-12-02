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Galatasaray'da Falcao gidiyor, Mandzukic geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.12.2020 16:36 | Son Güncelleme

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada yer alan sarı kırmızılı ekip transferde gaza bastı. Devre arası transfer döneminde Falcao'nun takımdan ayrılıp, dünya yıldızı futbolcu Mandzukic'in takıma katılması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Falcao gidiyor, Mandzukic geliyor!

Yaz transfer döneminde istediği transferleri kadrosuna katamayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Ocak ayında şampiyonluk için bombaları patlatmak üzere...Süper Lig'de Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer alan Sarı kırmızılı kulüpte transferde hamle yapılacak mevkiler tek tek gözden geçirildi ve planlamaya yapıldı.Sarı-Kırmızılılar, golcü takviyesi konusunda kritik bir yol ayrımında. Yaşadığı sakatlıklar ve aldığı yıllık ücret nedeniyle taraftarın büyük tepkisini toplayan dünya yıldızı golcü Falcao ile yollar ayrılacak.

FALCAO RESMEN GİDİYOR

Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldız golcü için transfer görüşmelerine resmen başladı. David Beckham'ın yönettiği ABD kulübü Inter Miami'nin Falcao'ya olan ilgisi sürüyor. Kulübe yakın kaynaklar, bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor.Rizespor maçında attığı 3 golle yıldızlaşan Diagne'nin performansında iniş çıkışlar olduğu için sarı kırmızılı yönetim Falcao'dan boşalan bölgeye bir dünya yıldızı ile doldurmayı planlıyor.

FALCAO'NUN YERİNE MANDZUKIC

Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı yıldızın yerine, onun yarı fiyatına Mandzukic'le sözleşme imzalanabileceği öğrenildi. İki futbolcunun yaşı da 34... Ancak operasyon sona erdiğinde, Galatasaray hem herhangi bir bonservis bedeli ödemeden yıldız bir golcüyü daha renklerine bağlamış olacak hem de ciddi ölçüde bir tasarruf sağlayacak.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Falcao'nun ayrılmasıyla ilk hedef Mandzukic olan Galatasaray'da transferin 2. hedefi ise yine Henry Onyekuru oldu. Üçüncü Onyekuru dönemi için geri sayımda. Genç yıldızı daha önce iki kez kiralayan Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kiralama operasyonu için oyuncunun menaceri D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı. Kulübü Monaco'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Ocak ayında Fransa'dan ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Kısa süre önce Ruslar'dan gelen teklifleri elinin tersiyle iten Onyekuru'nun tek isteği, en iyi dönemlerini geçirdiği Galatasaray'ın formasını bir kez daha giymek. Sezon başındaki anlaşmazlıktan farklı olarak, Monaco'nun da artık bu görüşmeye sıcak baktığı belirtiliyor.Sarı-Kırmızılılar, kontratı 1.5 sezonluk yapmak istiyor. D'Avila süreyle ilgili olarak Fransız devini ikna etmeye çalışacak. Sürecin gayet olumlu ilerlediği, Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayındaki transfere kesin gözüyle baktığı ve teknik patron Fatih Terim'e de müjdeyi ilettiği, gelen haberler arasında.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nerde ölüler var biz listenin başına onu alıyoruz, ne oldu Falcao için binlerce taraftar karşılamaya gitti, yöneticiler fotoğraf çektirdi, ne oldu? Mis gibi gomis gitti yerine ölü Falcao geldi, şimdi de bir mezarı kapatıp yeni mezar açmak niyetindeler, yahu arkadaş al adam gibi forvet vereceksen ona ver milyonları, hem bizim paramızı çar çur ediyorsun sanki cebinden veriyor gibi, hemde takımı rezil ediyorsunuz utanmazlar.
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