Galatasaray'da Falcao, Mariano ve Saracchi'nin açıklamaları

Mariano, "Çok zor bir ortamdı, biz de yabancılar olarak acınızı paylaşıyoruz, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz, bu duygusal ortamda oynamak kolay değildi. Derbi zaferinden sonra ligin üst sıralarında yer almak için bu galibiyeti almayı çok istiyorduk" sözlerini kullandı.

Falcao öncelikle, "Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler. Maçlarda da tribündeler ve onların desteği beni daha güçlü kılıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

SARACCHI: FENERBAHÇE'DEN SONRA BU MAÇI DA KAZANMALIYDIK

Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu. İşte Marcelo Saracchi'nin açıklamaları...

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimizle ilgili konuşan Marcelo Saracchi, "Maçtan önce gerçekleşen olaylar maçın önüne geçti. Yabancı da olsak olayları takip ediyoruz, bütün acınızı paylaşıyoruz, çok üzgünüz." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın 8'de 8 yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Saracchi "Derbide gelen galibiyetten sonra kendi seyirciniz önünde oynuyorsunuz. Zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk ama bu zor maçı kendi performansımızla kolaylaştırdık ve güzel bir galibiyet geldi. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi durumuyla ilgili de konuşan 21 yaşındaki futbolcu "4 hafta gibi oynamadığım bir süre var, bu kolay bir şey değil. Oynadıkça, daha fazla forma buldukça, takım arkadaşlarımla daha fazla maça çıktıkça bu adaptasyon süreci daha da kolaylaşacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

