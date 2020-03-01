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Galatasaray'da Falcao, Mariano ve Saracchi'nin açıklamaları

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.03.2020 21:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılıların yıldız oyuncuları Falcao, Mariano ve Saracchi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Falcao, Mariano ve Saracchi'nin açıklamaları

Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Falcao, Mariano ve Saracchi yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o açıklamalar;

MARİANO: BU ORTAMDA OYNAMAK KOLAY DEĞİL

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yaptı

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşılaşırken sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mariano, "Çok zor bir ortamdı, biz de yabancılar olarak acınızı paylaşıyoruz, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz, bu duygusal ortamda oynamak kolay değildi. Derbi zaferinden sonra ligin üst sıralarında yer almak için bu galibiyeti almayı çok istiyorduk" sözlerini kullandı.

FALCAO: ONLAR BENİ DAHA GÜÇLÜ KILIYOR

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yaptı

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşılaşırken sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Falcao öncelikle, "Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler. Maçlarda da tribündeler ve onların desteği beni daha güçlü kılıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

SARACCHI: FENERBAHÇE'DEN SONRA BU MAÇI DA KAZANMALIYDIK

Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu. İşte Marcelo Saracchi'nin açıklamaları...

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimizle ilgili konuşan Marcelo Saracchi, "Maçtan önce gerçekleşen olaylar maçın önüne geçti. Yabancı da olsak olayları takip ediyoruz, bütün acınızı paylaşıyoruz, çok üzgünüz." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın 8'de 8 yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Saracchi "Derbide gelen galibiyetten sonra kendi seyirciniz önünde oynuyorsunuz. Zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk ama bu zor maçı kendi performansımızla kolaylaştırdık ve güzel bir galibiyet geldi. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi durumuyla ilgili de konuşan 21 yaşındaki futbolcu "4 hafta gibi oynamadığım bir süre var, bu kolay bir şey değil. Oynadıkça, daha fazla forma buldukça, takım arkadaşlarımla daha fazla maça çıktıkça bu adaptasyon süreci daha da kolaylaşacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ADAMSINIZ ADAM.KARAKTERLİ İNSANLAR HEP GALATASARAYDA OLUR
Vatansız Allahsızlar !
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