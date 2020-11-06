Galatasaray'da Falcao, Sivas deplasmanında yok

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Kolombiyalı forvet karşılaşmada forma giyemeyecek. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA
Şike davasında beraat kararları
'Sportif düşünen başkana denk gelmedim'
Avcı'nın göreve başlayacağı tarih belli oldu
Fatih Terim'den Salih Uçan isteği
Emre Kılınç baba oldu
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza'ya müjde!
F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Morata ve Dybala iş birliği
Robben'in başı sakatlıklardan kurtulmuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum