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Galatasaray'da Falcao, Sivas deplasmanında yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2020 14:07 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda adale zorlanması tespit edilen Falcao, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Falcao, Sivas deplasmanında yok

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Kolombiyalı forvet karşılaşmada forma giyemeyecek. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

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