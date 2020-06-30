Galatasaray'da Falcao, Trabzonspor maçında yok!

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek olan Radamel Falcao, ligde 10 olmak üzere toplam 16 maç kaçırmıştı. Kolombiyalı golcü, böylece 17. kez maç kadrosuna giremeyecek. Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Radamel Falcao'da birinci derece zorlanma tespit edilmişti. Kolombiyalı yıldızın Trabzonspor maçına yetişemeyecek olması teknik heyeti bir hayli şaşırttı.

MARCAO GERİ DÖNEBİLİR

Marcao’yu da Trabzon sınavına yetiştirmek için sağlık ekibi ekstra mesai harcayacak. Başakşehir deplasmanında sakatlanan Lemina ve Linnes’in durumu ise henüz belirsizliğini koruyor.

2 CEZA BİTTİ, 1'İ DEVAM EDİYOR

Sarı-Kırmızılılar’da Trabzonspor karşılaşması öncesi Mariano ile Ahmet Çalık cezasını tamamlarken Adem Büyük’ün cezası ise devam ediyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray’da sakatlığı bulunan futbolcuların durumu da merak konusu.

MARIANO GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray’da cezasını tamamlayan Mariano da yeniden sağ bek bölgesine geçecek. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcuya zorlu mücadele öncesi çok güveniyor.

EMİN BAYRAM TAM NOT ALDI

Diğer taraftan, Başakşehir maçında Lemina’nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan genç Emin Bayram teknik heyetten ve taraftardan geçer not aldı. Sarı- Kırmızılı teknik heyet, 17 yaşındaki stoperi Trabzonspor maçı için savunmada Donk’un yanına hazırlayacak.