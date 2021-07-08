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Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ayrılıyor

08.07.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yeni sezon forma tanıtım lansman çekimlerinde dikkat çeken bir ayrıntı gözlerden kaçamadı. Takımın iki yıldızı Falcao ve Feghouli çekimde yer almadı.

Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ayrılıyor

Nike firması tarafından hazırlanan formaların tanıtım filmlerinde önemli bir detay dikkat çekti. Sarı kırmızılı kulüp, fotoğraf ve video çekimlerinde kaptan Arda Turan ile birlikte Mostafa Mohamed ve Oğulcan Çağlayan’a yer verdi. Takımın uluslararası yıldızları Radamel Falcao’ya ve Sofiane Feghouli çekimde bulunmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sarı kırmızılı kulübün uluslararası alanda bu kadar bilinen iki oyuncuya forma tanıtımında yer vermemesi, ayrılık ateşinin yakıldığı şeklinde yorumlandı.

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Falcao’nun Twitter’daki takipçi sayısı 17,3 milyon. Cezayir futbolcunun ise 1,3 milyon. Bilindiği üzere Galatasaray yönetimi, takımın en çok para kazanan futbolcuları olan Falcao ve Feghouli’yi uzun süredir göndermeyi planlıyordu. İki oyuncu gönderildiği taktirde sadece 1 yılda 8 milyon 850 bin Euro (Falcao 5, Feghouli 3.85 milyon Euro) tasarruf edilmiş olacak.

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2019’da Monaco’dan bedelsiz olarak transfer edilen Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 20 gol atıp 3 asist yaparken, 2017 yılında 4,25 milyon Euro’ya alınan Feghouli ise, 132 karşılaşmada 31 gol attı, 40 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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