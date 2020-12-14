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Galatasaray'da Falcao yerine Diego Costa

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.12.2020 09:41 | Son Güncelleme

Galatasaray, devre arası Falcao'yu Inter Miami'ye gönderirse Atletico Madrid'li Diego Costa'yı kadrosuna katacak.

Galatasaray'da Falcao yerine Diego Costa

Galatasaray’da golcü arayışları sıklaştı... Radamel Falcao’nun bitmek bilmeyen sakatlıklarından bunalan teknik heyet, yönetimle yaptığı toplantıda golcü transferi istedi, listedeki isimler tek tek masaya yatırıldı. Listenin ilk sırasında ise Diego Costa’nın olduğu belirtildi.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; A.Madrid’le olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan golcü oyuncuya ocak ayında takım bulması halinde izin verilecek. Haberlerin içeriğinde 32 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifin Sarı-Kırmızılılar’dan geldiği vurgulandı. Falcao, devre arasında Inter Miami’ye satılırsa Costa, takıma kazandırılacak. (AKŞAM)


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