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Galatasaray'da Fatih Terim, Barcelona maçına davet edildi!

07.03.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim'i İspanya'ya davet etti. Fatih Terim'e bir mektup yazan Burak Elmas, "10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Fatih Terim, Barcelona maçına davet edildi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i 10 Mart'ta Barcelona ile Nou Camp'ta oynanacak maça davet etti. Bu olayın ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den imalı bir paylaşım geldi...

İŞTE O PAYLAŞIM

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Burak Elmas'ın davet mektubu;

"Sevgili Fatih hocam;

Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız.

Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım.

İçtetn sevgi ve saygılarımla.

Burak Elmas."


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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