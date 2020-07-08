Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık iddialarına yanıt!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanya deplasmanında maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

"SON NEFESİME KADAR HİZMET EDECEĞİM"

Terim, "Rahmetli babam, rahmetli Metin abiye 'Oğlum sana emanet' demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu. 46 senemi Galatasaray'da gururla geçirdim. Görev verilmesi halinde son nefesime kadar Galatasaray'a hizmet edeceğim." dedi.

"KENDİMİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ"

Terim, "Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin abi gibi, Coşkun abi gibi, Turgay ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor.Artık bundan sonra çok fazla konuşacak bir şey yok. Oyuncularımız, hepimiz çıkıp, kendimize yakışanı yapacağız. Zaten aşağı yukarı ilk 2 belli. Dolayısıyla alabileceğimiz en iyi puanlarla en iyi yerde olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.