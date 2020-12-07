Galatasaray'da Fatih Terim'e Bosna Hersek'ten flaş teklif!

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor... Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, Bosna Hersek Milli Takımı'nın başına geçebilir.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada Terim, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan resmi teklif beklediğini ifade etti. Öte yandan Terim, kendisine gelecek resmi teklif sonrası kararını vereceğini dile getirdi.

Hodzic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." dedi.

TEMASLAR İSTANBUL'DA BAŞLADI

Kajtaz ve Hodzic'in yanı sıra adaylarla görüşmeleri yürüten Bosnalı eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul'da Terim ile bir araya gelmişti.