SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Fatih Terim'e Bosna Hersek'ten flaş teklif!

Galatasaray'da Fatih Terim'e Bosna Hersek'ten flaş teklif!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.12.2020 17:04 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'i, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun, Milli Takım'ın başına getirmek istediği belirtildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'e Bosna Hersek'ten flaş teklif!

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor... Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, Bosna Hersek Milli Takımı'nın başına geçebilir.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada Terim, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan resmi teklif beklediğini ifade etti. Öte yandan Terim, kendisine gelecek resmi teklif sonrası kararını vereceğini dile getirdi.

Hodzic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." dedi.

TEMASLAR İSTANBUL'DA BAŞLADI

Kajtaz ve Hodzic'in yanı sıra adaylarla görüşmeleri yürüten Bosnalı eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul'da Terim ile bir araya gelmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Kerem'in transferindeki F.Bahçe gerçeği!Kerem'in transferindeki F.Bahçe gerçeği!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...
Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler
İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler
Serdar Aziz'den küfür açıklaması
Serdar Aziz'den küfür açıklaması
Doktoru açıkladı! İşte Yılmaz Vural'ın son durumu
Doktoru açıkladı! İşte Yılmaz Vural'ın son durumu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Fatih Terim'e Bosna Hersek'ten flaş teklif!
Fatih Terim'e transfer teklifi!
Mbaye Diagne'ye Japonya'dan talip çıktı!
Mbaye Diagne'ye Uzak Doğu'dan talip
Kerem'in transferindeki F.Bahçe gerçeği!
Kerem'in transferindeki F.Bahçe gerçeği!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması!
Terim'den flaş transfer açıklaması!
Barcelona'nın yıldızı Matheus Fernandes, Aslan oluyor!
Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.